元プロ野球選手で「平成の怪物」と呼ばれた松坂大輔が自身のインスタグラムを更新。高校時代のチームメイトが店長を務めている焼肉店の18周年を、他の高校のOBたちも集まってにぎやかにお祝いしてきたことを投稿した。【写真】松坂大輔の肉離れには最高の良薬？ 美味しそうなお肉の写真オンパレード「つい最近、左ふくらはぎを肉離れしたので、高知から帰ってきてそのまま肉をくっつけに行ってきました」と記している通り、松坂は