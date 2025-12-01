今年話題になった言葉に贈られる自由国民社 現代用語の基礎知識 選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」の発表・表彰式が1日、都内で行われ、年間大賞に高市早苗首相（64）が自民党総裁選の勝利演説で発言した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれたほか、ノミネート30語の中からトップ10が発表された。総理大臣が年間大賞を受賞するのは09年鳩山由紀夫氏の「政権交代」以来16年ぶり。選考