¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥ºÀï¤Ç¤ÎTD¤ò´î¤Ö¥Ó¥ë¥º¤ÎQB¥¢¥ì¥ó¡á¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡ËÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¥Ó¥ë¥º¤ÎQB¥¢¥ì¥ó¤¬11·î30Æü¡¢Å¨ÃÏ¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥ºÀï¤Ç1TD¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢QB¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»76TD¥é¥ó¤Î¿·µ­Ï¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥µ¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç11µ¨¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Îµ­Ï¿¤ò8µ¨¤ÇÈ´¤¤¤¿¡£ºòµ¨ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿29ºÐ¤Î¥¢¥ì¥ó¤Ï¥Ñ¥¹¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â1TD¥Ñ¥¹¤òÄÌ