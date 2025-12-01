º£Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¡Ö£²£°£²£µ£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¡Ê¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×Áª¡Ë¤¬£±ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¿½÷À­¼óÁê¡×¤¬Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×¤Ï¡¢£±£°·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢Áª½Ð¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¹â»Ô»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½÷À­½é¤Î¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥×£±£°¤Ë¤ÏÊÆ