共同通信に加盟する48社が1日、米国の生成人工知能（AI）事業者パープレキシティに対し「行動の是正を求める」とする連名の声明を出した。共同通信のパープレキシティに対する抗議書を受けてまとめた。抗議書と声明は、共同通信が一括してパープレキシティに送った。声明は、パープレキシティの記事無断使用について「明確な著作権の侵害であり、ジャーナリズムの基盤を根本から揺るがすものとして、看過できない」と指摘。