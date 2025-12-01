米生成AI企業パープレキシティのアプリのアイコン＝2024年1月（ロイター＝共同）共同通信社は1日、生成人工知能（AI）検索サービスを展開する米新興企業パープレキシティに対し、配信記事を無断で利用し著作権を侵害しているとして、即時利用停止を求める抗議書を送付した。産経新聞社と毎日新聞社も1日に同様の抗議書を送った。共同通信に加盟する48社も連名で抗議声明を発表した。パープレキシティを巡っては、読売新聞の東