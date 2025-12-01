¡úÌñ½ü¤±¤ÇÍ­Ì¾¤ÊÅß¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤Ì¾½ê¡ú¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÌñÍî¤È¤·³«±¿Î¹¡ª¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¾®Æ½±ÑÆó¡¦°æ¿¹Èþ¹¬¡¦KEY TO LIT°æ¾å¿ðµ©¡¦ÃæÂ¼Îæ°¡ ¡ãº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¡ä¡ú¾¾²°ÁíËÜÅ¹¡ú𠮷ÅÄ²°¡úÂçÃ«Æ²¡úÍ·Á·¡ú¤´¤ÞÊ¡Æ²¡úÀîºêÂç»ÕÊ¿´Ö»û¡úÀîºê»ÔÌò½ê¡ú£Ã£ò£å£á£í£Ä£Ë£á£÷£á£ó£á£ë£é¡úÈ¬¤¿¤ó 