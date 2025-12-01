¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×£¹¤ò¤¢¤Æ¤Æ¥Ó¥ó¥´¤òÌÜ»Ø¤»¡ªº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ã£²£°Âå¡Á£·£°Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢º£Ç¯¤Î´é¤À¤È»×¤¦Í­Ì¾¿Í¡ä£±°ÌÂçÃ«æÆÊ¿£²°Ì¹â»ÔÁáÉÄ£³°Ì»³ËÜÍ³¿­£´°ÌµÈÂôÎ¼£µ°Ìº£ÅÄÈþºù£¶°Ì²£ÉÍÎ®À±£·°ÌMrs. GREEN APPLE£¸°Ì¾®Àô¿Ê¼¡Ïº£¹°ÌÌÜ¹õÏ¡ ¡ã»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ä¤ï¤é¤ÓÌßÀìÌçÅ¹ ÂçÃ«Æ²¤Î³ø¤¢¤²¤ï¤é¤ÓÌß£´¼ïÎà¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª 