11月27日（木）、西新宿エリアの冬を彩るイルミネーションイベント「Shinjuku Neon Walk」の点灯式が開催された。点灯式には、アーティスト・俳優の鈴木愛理が特別ゲストとして登壇。イルミネーションの夜にふさわしい、冬らしいグレーのロングコート姿で登場した鈴木は、ファッションのポイントを聞かれると、「今日の主役であるイルミネーションが映えるように、どんな色とも合わせやすいグレーで大人っぽくまとめてみました！」