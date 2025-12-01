11月30日、翌日に控えた『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1』第2戦に向けて、日本代表（FIBAランキング21位）が試合会場で前日練習を行った。練習後、渡邊雄太が囲み取材に応じた。28日のチャイニーズ・タイペイ戦（同83位）では攻守に圧倒的な存在感を見せ、90－64での快勝に貢献した渡邊。この日の取材には、さらにハスキーになった声で対応した。「みんなと話