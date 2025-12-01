俳優の倍賞千恵子（84）が1日、第70回「映画の日」中央大会にて「特別功労章」を授章。都内で行われた「映画の日」第一部 特別功労章授与式に登壇した。【集合ショット】華やか…！花束を手に写真に応じる倍賞千恵子ら黒のシャツワンピースを品よく着こなした倍賞は、賞状、トロフィーと花束を粛々と受け取った。あいさつでは映画界で活躍してきたこれまでをデビュー当時までさかのぼり、「『下町の太陽』はレコード大賞の新人