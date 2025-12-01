元STU48で女優の星乃まりな（21）が1日、自身のインスタグラムを更新。今年末をもって所属事務所のヴィーボからの退所を報告した。「ご報告」として手書きの文書を投稿。「この度、私、星乃まりなは、2025年12月31日をもって、株式会社ヴィーボを退所することになりました」と報告した。「18歳で地元山口から一人上京し、右も左も分からない私をサポートしてくれ、様々な経験もさせていただきました。改めて、事務所スタッフ