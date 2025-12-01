2025Ç¯ÅÙ¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÉ½¾´¡Ê¼çºÅ¡¦ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢¶¦ºÅ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢¶¨»¿¡¦¥·¥Á¥º¥ó»þ·×¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÉôÌçÂè2¼¡Áª¹Í·ë²Ì¤¬1Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤Îº¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î÷Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤é88¿Í¤¬ÆÍÇË¡£Âè3¼¡¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï8Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£