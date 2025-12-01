Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼¤²Éý¤¬1000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£14»þ4Ê¬¸½ºß¡¢1002.77±ß°Â¤Î4Ëü9251.14±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹