まさしくロケットスタート。オリエンタルラジオの藤森慎吾が11月29日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演し、デビュー当時を振り返った。【映像】藤森慎吾、オリラジは「キング・オブ・トップルーキー」番組指定第4レース・ボートレース住之江「ルーキーシリーズ第2戦スカパー！JLC杯競争」第12Rでのことだった。ボートレース好きのMATSURI・小野寺翼は、1号艇の常住蓮選手について「トップルーキーに選