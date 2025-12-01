¡Ö2025Ç¯T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÈ¯É½¡¦É½¾´¼°¤¬12·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥È¥Ã¥×10¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬1200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡Ê´Ñ¤¿¡Ë¡×¡¢¼ý³Ï¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í3Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¡¢¿ÍÅª¤ÊÈï³²¤â¿¼¹ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ÞÈï³²¡×¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¡¢¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¢¡¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¼õ¾Þ¼ÔÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ