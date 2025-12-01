¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Ï1Æü¡¢À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊÆ¿·¶½´ë¶È¥Ñ¡¼¥×¥ì¥­¥·¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÛ¿®µ­»ö¤òÌµÃÇ¤ÇÍøÍÑ¤·Ãøºî¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¨»þÍøÍÑÄä»ß¤òµá¤á¤ë¹³µÄ½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤ÈËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤â1Æü¤ËÆ±ÍÍ¤Î¹³µÄ½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë48¼Ò¤âÏ¢Ì¾¤Ç¹³µÄÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£