ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¸µ¿¦°÷¡¦ÌÚÂ¼ÅÍºÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·10·î¡¢¾å°æ¥¢¥­»Ò¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤ËÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ÜÀß¤ä2¿Í¤Ëº¨¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö»ÜÀß¤ä2¿Í¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â