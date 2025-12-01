年末の風物詩、現代用語の基礎知識選「2025Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語から選ばれたトップ10が1日午後発表され、年間大賞には高市首相の「『働いて働いて働いて働いて働いてまいります』／女性首相」が選ばれた。「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」は、高市早苗首相が自民党総裁選挙で総裁に選出された際に表明した決意の言葉。「ワークライフバランスを捨てる」との表明には賛否の声が巻き