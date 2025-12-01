俳優の山本學（８８）が１日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。軽度認知障害（ＭＣＩ）であることを公表した。山本は「僕は幻視という症状から始まった。図形が壁に見えて、何だろうと思って。それが続いてああそうかと。親父がアルツハイマーで認知症の本などを読んでいたのでお医者さんに『幻視だと思うんですけど』と（相談）」したところ、精神科を紹介され検査。その結果「軽度認知障害って。初めて知った」と診断を