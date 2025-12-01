日本マクドナルドは、インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋 2026」を抽選販売する。12月1日月曜ひる2時より、マクドナルド公式アプリで事前抽選販売の受付を開始する。【画像】ころんとキュート！「ビッグマックスープジャー」ほか、マック×Francfranc福袋（詳細）マクドナルドのオリジナルアイテム3点と、店頭販売価格最大合計3910円相当の商品無料券をセット