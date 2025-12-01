今年話題になった言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」が１日に都内で発表され、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が年間大賞に輝いた。同時に発表されたトップテンの受賞語のなかでは、スポーツ系の言葉はゼロ。政治的言葉や社会事件などで占められ、世相を反映する結果となった。流行語として選ばれた１０個の言葉のなかで、政治用語は「働