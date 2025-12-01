今年話題になった言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」が１日に都内で発表され、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が年間大賞に輝いた。当該の言葉は、高市氏が自民党総裁選で第２９代総裁に選出されたときの名言。「もう全員に馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働い