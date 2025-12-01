１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」の受賞１０語が１日、発表され、「国宝（観た）」が選ばれた。映画「国宝」（李相日監督）は、興行収入が１７３億７７３９万４５００円を記録し「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督、２００３年）を超えて、実写邦画歴代１位を２２年ぶりに更新した。そんな本作に