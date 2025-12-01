１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」の受賞１０語が１日、発表され、「ミャクミャク」が選ばれた。４月から１０月まで開催された大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクについて、選考委員会は「前評判がいま一つであった大阪・関西万博もふたを開けてみれば入場者数は右肩上がり、並走するようにミャクミャク人気もうなぎ登り。着ぐるみには人だ