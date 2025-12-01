アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」が、年間フェアメニュー「DELICIOUS JAPAN（デリシャスジャパン）」の第4弾となる「DELICIOUS JAPAN -WINTER-」を開催！最終回を迎える第4弾では、この季節に旬を迎える日本各地の食材の中から4種類の“国産ブランド食材”にフォーカスした、レッドロブスターならではのメニュー3品が提供されます☆ レッドロブスター「DELICIOUS JAPAN（デリシャスジャパン）」第4弾