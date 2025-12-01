【RMZ-016 ブレードライガーパンツァー（ZBF）】 12月4日 予約受付開始予定 タカラトミーはT-SPARK「ゾイド」シリーズの1/100スケールプラモデル「REALIZE MODEL」より、「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー（ZBF）」の予約受付を12月4日から開始する。 本製品は10月にT-SPARK公式YouTubeチャンネルで公開された「ZOID BATTLE FILMS