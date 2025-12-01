お笑いコンビ、かけおちの青木マッチョ（30）が11月30日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。本来は目立つことが好きではないことを語った。琉球風水志のシウマ氏に占われた。シウマ氏からマッチョに対し「本来目立つのは好きじゃないはずなんで」と伝えられると、「はい」と同意した。シウマ氏から「なのでなぜこの道にいるのであろうって僕の中で不思議なんですよ」と言われ、