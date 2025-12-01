日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜台北/桃園線の航空券の販売を、12月3日午前10時から開始する。2026年2月3日から1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は沖縄/那覇発が1時間45分、台北/桃園発が1時間半。クラスJはプレミアムエコノミークラス、普通席はエコノミークラスとする。機内Wi-Fiは無料。プレミアムエコノミークラスでは軽食、エコノミークラスでは茶菓を用意する。プレ