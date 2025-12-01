Á°ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Á°Âçºå»ÔÄ¹¤Î¾¾°æ°ìÏº»á¤¬£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÖÆ£Àî¿¿±û¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¨¤¨¥é¥¸¥ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦Á°£¹»þ¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥é¥¸¥ªÂçÂçºå¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ£²¤«·î¤¬·Ð²á¡£µÄ°÷Äê¿ô£±³ä¸º¤¬°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¾ò·ïÍ×µá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤â¹â»ÔÁíºÛ¤¬¤É¤¦¸À¤ª¤¦¤È¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¯²¿¤È¤«ÄÙ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×