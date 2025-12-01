女子プロゴルフの２１歳ルーキー・都玲華（大東建託）が１日、自身のインスタグラムを更新し、先月下旬に週刊文春で報じられた３０歳上の石井忍コーチとの交際関係とコーチ関係を解消すると発表した。石井コーチもこの日、自身のインスタグラムを更新し、謝罪文を記した。「皆様へ都玲華選手お父様とお母様ご家族の皆様スポンサー各位・マネジメントの皆様・プロゴルファーの方々その他すべての関係者の皆様また