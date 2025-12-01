フジテレビの入社７年目、藤本万梨乃アナウンサー（３０）が退社することが明らかになった。本人が１日、インスタグラムで発表した。退社日には触れていないが、年内いっぱいだという。藤本アナは「めざましテレビ」「Ｍｒ．サンデー」「さんまのお笑い向上委員会」などを担当中。インスタで「この度、７年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。１２月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い