女子ゴルフの都玲華（２１＝大東建託）が１日、週刊文春で交際を報じられた石井忍コーチ（５１）との関係解消を発表した。都はマネジメント会社を通じて直筆の文書を発表。まず「この度は、私をいつも応援してくださるファンの皆様をはじめ、スポンサーの皆様、関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。さらに石井コーチとの関係については「石井忍コーチと