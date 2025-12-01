結婚を遅れて公表した女優キム・ジェギョンが、中村倫也が主演を務める日本ドラマに初挑戦する。【写真】キム・ジェギョン、結婚していた！12月1日、所属事務所ナム・アクターズによると、キム・ジェギョンはTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』への出演を確定した。『DREAM STAGE』は、音楽トレンドを牽引するK-POP業界の舞台裏で、頂点を目指して走る人々の熾烈な競争と熱い絆を描く。来年放送予定だ。キム・ジェギョンは劇中、オー