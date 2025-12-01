【モモコ First Bloom ST Ver.】 2026年6月 発売予定 価格：19,800円 【モモコ First Bloom DX Ver.】 2026年6月 発売予定 価格：28,800円 ピンクチャームは、フィギュア「モモコ First Bloom ST Ver.」を2026年6月に発売する。価格は19,800円。 本製品は、イラストレーターのほうき星氏が手がけるオリジナルキャ