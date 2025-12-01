バーガーキング（運営：ビーケージャパンホールディングス）は、新規出店する25店舗を一挙発表した。【画像】バーガーキングこれまでの店舗数推移2025年末で「337店舗」に12月に、愛知、大阪、福岡、埼玉、長野、東京、千葉、三重、栃木、広島で、25店舗をグランドオープンする。このうち10店舗は、日本全国から空き物件の情報を募集する「バーガーキングを増やそう シーズン2」キャンペーンで応募があった。「バーガーキ