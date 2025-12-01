自民党と日本維新の会は1日、政府与党連絡会議の終了後に、高市首相と吉村代表が出席しての幹部協議を行い、連立合意に明記した衆院議員定数削減について、維新が当初掲げた比例代表だけでの1割削減ではなく、小選挙区も含めた合計で1割削減する方針で合意した。協議後、自民党の鈴木幹事長は「選挙制度改革と定数削減を確実に実現する法案を今国会に提出し、成立を期すこととし同法案中の実効性担保措置については、野党のこれま