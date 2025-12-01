第11回中国国際老齢産業博覧会（老博会）が11月27日に広東省広州市で開幕した。高齢者用品の新商品約1万種類が展示されており、「スマート-治療-リハビリ-介護-健康」が相互に連動するシルバー産業エコシステムがPRされている。中国新聞網が伝えた。展示エリア内に展示されている介護ロボットは、高齢者のリハビリにプロフェッショナルなアシストを提供することができる。また、スマート車椅子ロボットは、ロボットアームと車椅子