中国の俳優ワン・イーボー（王一博）が出演する人気ドキュメンタリー番組「探索新境」のシーズン2が始まり、中国SNSの微博（ウェイボー）ではワン・イーボーの仕事に関する発言が話題になった。「探索新境」シーズン2は、北米の大自然を舞台にワン・イーボーがロッククライミングなどに挑むという内容で、同番組は11月28日に配信初日を迎えた。こうした中、微博ではあるエンタメ系ブロガーが、番組内で仲間とともに地面に腰を下ろ