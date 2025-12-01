気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞自分がやらなければという責任感の強さが目立つ今月ですが、内心では「少しゆっくりしたいなぁ」という気持ちになりやすいときです。そんなときはしっかり英気を養ったほうが、自分自身も動きや