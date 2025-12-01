グランド ハイアット 東京は2026年1月1日より、金箔と酒粕の恵みで輝きと温もりに満ちた肌へと整えるトリートメント「金箔パック&発酵酒粕スクラブ 開運トリートメント」を、Nagomi スパ アンド フィットネスにて期間限定で提供する。「金箔パック&発酵酒粕スクラブ 開運トリートメント」は、肌の新陳代謝促進や抗酸化作用など高い美容効果が期待できるという金箔と、美肌を育む日本伝統の発酵成分を豊富に含む酒粕を取り