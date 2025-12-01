歌手の大黒摩季（55）が1日、自身のインスタグラムを更新。日本人の公演が相次いで中止になるなど、昨今増えているエンタメ業界での中国での混乱の影響を自身も受けたことを明かした。「ノンストップ中国お仕事うちも飛んだので久々オンタイムで見てます」とフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）を見ていることを明かしつつ、自身も中国での仕事に影響が出ていることを告白した。同番組ではこの日、大黒の