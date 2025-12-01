俳優の木戸大聖が１日、都内で行われた「ｒａｄｉｋｏ１５周年記念発表会」に出席した。全国のラジオをスマートフォンやＰＣで聞くことのできるプラットフォーム・ｒａｄｉｋｏ１５周年を記念したブランドムービーに出演。現在とｒａｄｉｋｏの生まれた１５年前を一人二役で演じ分けており「ラジオの楽しみ方が変わっている。比較しながら描かれているのが面白いところ」と見どころをＰＲ。カセットテープで録音するシーンも