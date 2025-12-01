ＳａｕｃｙＤｏｇの石原慎也が１日、都内で行われた「ｒａｄｉｋｏ１５周年記念発表会」に出席した。全国のラジオをスマートフォンやＰＣで聞くことのできるプラットフォーム・ｒａｄｉｋｏ１５周年を記念したブランドムービーの音楽「まっさら」を担当。「ラジオから流れる音楽ってすごい格別。ＣＤとか現場とは違ったよさがある。自分自身がラジオを聞くときはどんな時だっただろう」。自身のリスナーとしての体験を元に