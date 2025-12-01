阪神・湯浅京己投手が１日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸３７００万円から２３００万円アップの６０００万円でサインした（金額は推定）。今季は国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」から復活。４０登板で４勝４敗、２２ホールド、防御率２・５２をマークした。「術後、初めてのシーズンで、体と相談しながらの日々でしたけど、リフレッシュ期間もいただきすごく感謝しています。目標であった４