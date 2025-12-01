国際サッカー連盟(FIFA)審判委員長のピエルルイジ・コリーナ氏が11月28日、カタールメディア『アルカス』の取材に応じて12月に開催されるFIFAアラブカップでドクターがピッチに入った場合、治療を受けた選手は2分間復帰できない新ルールを試験導入することを明らかにした。コリーナ審判委員長によると負傷を偽った時間稼ぎを防ぐことが目的だという。ファウルをした選手がイエローカードかレッドカードを受けた場合や、治療を