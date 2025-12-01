ダラス・マーベリックスの新人クーパー・フラッグが、2夜連続でNBA史上最年少記録を樹立した。 今年のドラフト全体1位指名でマブスへ入団した男は、11月29日（現地時間28日、日付は以下同）のロサンゼルス・レイカーズ戦で13得点7リバウンド11アシスト3スティールをマーク。18歳の選手として史上最多本数のアシストを残した。 続く30日のロサンゼルス・クリッパーズ戦。こ