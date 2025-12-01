藤倉コンポジットが大幅高となっている。同社はきょう、テクサー（東京都多摩市）と共同で、電池などの電源供給が不要の「電源レス漏水検知センサー」を開発したと発表。これが材料視されているようだ。 この製品は、電源や配線工事が不要で、かつ通信費などのランニング費用が不要となるＩｏＴシステム。１０～１２日に東京ビッグサイトで開催される「スマートビルディングＥＸＰＯ２０２５」で初