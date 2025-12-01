韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年11月30日、韓国プロ野球（KBO）リーグのハンファ・イーグルスに所属するコディ・ポンセ投手（31）の特集記事を組み、今オフ、ポンセが大リーグに復帰する可能性が高いと報じた。 今季29試合に登板し17勝1敗、防御率1.89 米カリフォルニア州出身のポンセは、大リーグのピッツバーグ・パイレーツから21年オフに日本ハムに移籍した。日本ハムでは2年間プレーし、7勝10敗だっ