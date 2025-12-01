『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の入場者プレゼント第4弾として、原作者の芥見下々描き下ろしのイラストポストカードが配布されることが発表された。 参考：『呪術廻戦』禪院直哉はなぜこんなに“愛されるのか”彼が体現する呪術界と自己矛盾 集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）を突破する『呪術廻戦